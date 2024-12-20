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Bulgaristan ve Macaristan Arasındaki İşbirliği Güçleniyor

Bulgaristan ve Macaristan Arasındaki İşbirliği Güçleniyor
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, enerji, savunma ve göç alanlarında işbirliğini görüşmek üzere Sofya'da bir araya geldi. Orban, Bulgaristan'ın Şengen üyeliğini kutlarken, iki ülkenin stratejik ortaklıklarını vurguladı.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bir araya gelen Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, ikili ilişkiler yanı sıra enerji, savunma ve göç alanlarında işbirliğini ele aldı.

Orban, ikili görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Bulgaristan'ın 1 Ocak 2025 itibarıyla Şengen'e katılmasından dolayı Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev'i tebrik etti.

Bulgaristan'ın başta ekonomik alanda olmak üzere enerji tedariki ve savunma konularında da ülkesi için önemli bir ortak olduğunu belirten Orban, "Bulgaristan daima bizim güvenliğimiz için de stratejik bir konumda olmuştur." ifadesini kullandı.

Macaristan Başbakanı Orban, savunma alanında iki ülke arasında önemli bir işbirliği olduğuna dikkati çekerek, her iki ülkenin de bu sektörde faaliyet gösteren şirketleri karşılıklı işbirliği yapmaları yönünde teşvik etmek konusunda mutabık kaldıklarını kaydetti.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev de iki ülkenin kültürel ve manevi bağlara sahip olduğunu ve ortak bir tarihsel kaderi paylaştıklarını dile getirdi. Radev, "Bulgaristan ve Macaristan günümüzde de karşılıklı güven ve dostluk içerisinde ikili ilişkilerini geliştirmektedir." dedi.

Macaristan ile göç, enerji ve güvenlik alanlarında verimli bir işbirliği içerisinde olduklarının altını çizen Radev, Şengen bölgesinin yeni üyesi olarak Avrupa'nın gelişimi ve barışına Macaristan ile birlikte katkı sunacaklarını anlattı.

Radev, Bulgaristan ve Macaristan'ın yatırım, finans, bilişim teknolojileri ve inşaat sektörü gibi birçok alanda da ikili ilişkilerini geliştirdiklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Ihvan Radoykov - Güncel
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