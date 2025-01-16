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Bulgaristan'da Yeni Hükümet Kuruldu

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Bulgaristan Ulusal Meclisi, Başbakan Rosen Jelyazkov liderliğindeki yeni koalisyon hükümetini onayladı. Hükümetin öncelikleri arasında eğitim ve sağlık hizmetlerinin yanı sıra Euro bölgesine katılmak yer alıyor. Ülkede aylardır süren siyasi kriz, bu yeni hükümetle sona ermiş oldu.

- Bulgaristan'da yeni hükümet kuruldu, bakanlar yemin etti

SOFYA - Bulgaristan Ulusal Meclisi'nde bu sabah gerçekleştirilen oturumda Başbakan Rosen Jelyazkov liderliğindeki yeni koalisyon hükümeti 125 milletvekilinin oyuyla onaylandı ve kabinede yer alan bakanlar yemin etti.

Bulgaristan'da aylardır süren siyasi kriz bugün sona erdi. Ulusal Meclis'te bu sabah gerçekleştirilen ve 239 milletvekilinin katıldığı oturumda Başbakan Rosen Jelyazkov liderliğindeki yeni koalisyon hükümeti 125 milletvekilinin oyuyla onaylanırken, 114 vekil aleyhte oy kullandı. Hükümetin kurulmasının ardından yeni kabinede yer alan bakanlar yemin etti. Koalisyon hükümetinin kurulması, merkez sağ partisi Avrupalı Geleceği için Vatandaşlar Girişimi (GERB), Bulgaristan Sosyalist Partisi -Birleşik Sol (BSP-Birleşik Sol) ve Böyle Bir Halk Var ile Hak ve Özgürlükler İttifakı arasındaki uzlaşı sayesinde mümkün oldu. Yeni kabinede 19 bakan yer alırken, GERB'e 11, BSP-Birleşik Sol ve ITN partilerine ise 4'er bakanlık verildi. Hükümeti destekleyen APS ise kabinede temsil edilmedi.

"Euro bölgesine dahil olmak hükümetin önemli görevleri arasında"

Yeni Başbakan Jelyazkov Meclis'teki oylama öncesi yaptığı konuşmada hükümetin önceliğinin yüksek kaliteli eğitim ve sağlık hizmetleri olacağını söyledi. Jelyazkov, hukukun üstünlüğü, sürdürülebilir finansman, dengeli bir bütçe ve Euro bölgesine dahil olmanın hükümetin diğer önemli görevleri arasında yer alacağını ifade etti. Jelyazkov, "Bulgaristan'ın vatandaşların sosyal haklarını koruyacak yeni bir hükümete ihtiyacı var çünkü ülke bir siyasi kriz, bir özgüven krizi içerisinde. Vatandaşlar ve işletmeler, ciddi zorluklar ve riskler nedeniyle desteğe ihtiyaç duyuyor" dedi.

Erken seçimi merkez sağ partisi GERB kazanmıştı

Siyasi kriz ve hükümet kurma çalışmalarının başarısız olması nedeniyle ekim ayında son 4 yıl içinde 7'nci defa seçime giden Balkan ülkesinde 27 Ekim'deki erken seçimi merkez sağ partisi GERB kazanmıştı.

Ülke 7 defa genel seçimler için sandık başına gitmişti

Avrupa Birliği'nin en yoksul ülkesi Bulgaristan'da siyasi kriz, 2021 yılında GERB liderliğindeki koalisyon hükümeti aleyhindeki yolsuzluk karşıtı protestolarla başlamıştı. Bu süreçte ülke 2021 yılında Nisan, Temmuz ve Kasım aylarında, 2022 Ekim ayında, 2023 Nisan ayında ve 2024 Haziran ve Ekim aylarında olmak üzere 7 defa genel seçimler için sandık başına gitmişti.

Bulgaristan'da Yeni Hükümet Kuruldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM AYDOĞAN - Güncel
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