BUDO'nun 6 seferi hava koşulları nedeniyle iptal edildi
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) tarafından planlanan 6 sefer, olumsuz hava koşulları sebebiyle yapılamayacak.
Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) 6 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda, 24 Aralık Pazar günü 08.00 ila 10.30 saatlerinde yapılması planlanan Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya)- Armutlu (İhlas) ve Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) karşılıklı 6 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği bildirildi.