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Bucaspor 1928 Teknik Direktörü İZHED'i ziyaret etti

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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928'in teknik direktörü Cüneyt Dumlupınar, İzmir Hepimizin Derneği'ni (İZHED) ziyaret etti. Dumlupınar, bu sezon başarılı bir dönem geçirdiklerini ve üst lige çıkmayı hedeflediklerini ifade etti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928'in teknik direktörü Cüneyt Dumlupınar, İzmir Hepimizin Derneği'ni (İZHED) ziyaret etti.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, İZHED Başkanı Cenk Yılmaz ile görüşen Dumlupınar, bu sezon başarılı bir dönem geçirdiklerini ifade ederek, üst lige çıkmayı hedeflediklerini aktardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yılmaz ise yeni bir sivil toplum kuruluşu olduklarını, bu süreçte kentin sorunları ve çözüm önerilerine odaklandıklarını dile getirdi.

Özellikle gençlerin spora teşvik edilmesinde kulüp başarılarının önemli olduğunu aktaran Yılmaz, "Bucaspor 1928 takımımız gayet başarılı ve emin adımlarla yoluna devam ediyor. Hocamızla iş birliği noktasında istişarede bulunduk. Kendilerine başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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