Bucak'ta Motosiklet Kazası: 1 Ölü

Burdur'un Bucak ilçesi Kestel yolunda meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 11.45 sıralarında Bucak ilçesi Kestel yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adem A. kontrolündeki 15 EL 488 plakalı otomobil ile İsmet Özgen (82) kontrolündeki 3 tekerlekli motosikletin çarpışması sonucu meydana geldi. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza mahalline gelen sağlık ekipleri tarafından motor sürücüsü İsmet Özgen'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR