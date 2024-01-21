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Brüksel'de Gazze için yürüyüş düzenlendi

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Belçika'nın başkenti Brüksel'de binlerce kişi, Gazze'de ateşkes sağlanması çağrısıyla yürüyüş düzenledi. Katılımcılar, Filistin için adalet taleplerini dile getirdi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya gelen binlerce kişi, Gazze'de ateşkes sağlanması çağrısıyla yürüyüş düzenledi.

Brüksel Kuzey Tren istasyonu önünde bir araya gelenler, Place Jean Rey Meydanı'na kadar yürüdü.

Katılımcılar, "Filistin için adalet, hemen" sloganları eşliğinde "Gazze'deki çocukları kurtarın", "Ateşkes, hemen şimdi!", "Filistinlilerin hakkı insan hakkıdır" yazılı dövizler ile Filistin ve Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine soykırım davası açan Güney Afrika Cumhuriyeti bayraklarını da taşıdı.

Göstericiler arasında Sosyalist Parti Başkanı Paul Magnette de yer aldı. Magnette, X sosyal medya hesabında, gösteriden video paylaşarak Gazze'de acil ateşkes çağrısı yaptı.

Kaynak: AA / Güncel

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