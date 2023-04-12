Brezilya Sanayi, Ticaret ve İnovasyon Birliği: Çin-Brezilya Ticari İlişkilerinin Daha da Gelişeceğine İnanıyoruz

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın 12-15 Nisan'da Çin'e yapacağı resmi ziyaret öncesinde Xinhua'ya açıklamada bulunan Çin'deki Brezilya Sanayi, Ticaret ve İnovasyon Birliği Başkanı Henry Osvald, her iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin daha da büyümesini beklediğini söyledi.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın 12-15 Nisan'da Çin'e yapacağı resmi ziyaret öncesinde Xinhua'ya açıklamada bulunan Çin'deki Brezilya Sanayi, Ticaret ve İnovasyon Birliği Başkanı Henry Osvald, her iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin daha da büyümesini beklediğini söyledi.

SES (İngilizce): HENRY OSVALD, Çin'deki Brezilya Sanayi, Ticaret ve İnovasyon Birliği (BraCham) Başkanı:

"2004'ten beri Çin'deyim. Şu anda Çin'de, özellikle Shanghai, Zhejiang, Jiangsu ve Guangdong'da 140 civarında Brezilyalı şirket var.

Bence her iki ülkenin de birbirine ihtiyacı var, hatta Brezilya'nın daha fazla çünkü Çin en büyük ticari ortağı. Brezilya ile sağlanacak ilişkilerin, özel sektörün Çin ile iş ilişkilerini daha da genişletmesine yardımcı olacağından son derece eminiz.

Brezilya olarak, tabii ki Çin'e gıda ve mineral ihracatımızı artırmak istiyoruz fakat aynı zamanda ihracatımızı çeşitlendirmek ve daha fazla katma değerli ürün eklemek istiyoruz. Bu yüzden üniversiteler arasında ve Brezilya'da AR-GE yatırımı yapan şirketler arasında işbirliği olacak.

Çin, farklı ürünleri denemek için gerçekten istekli nüfusa bir sahip büyük bir pazar. Dolayısıyla Çinli tüketiciler sadece Brezilya kahvesini, sığır etini, tavuğunu değil, diğer ürünleri de deneyebilir. Diğer taraftan, Brezilya teknoloji ve diğer altyapı alanlarında Çin ile işbirliği yapmaya istekli.

Çin'in dünyaya, bir ülkenin bütün olarak kalkınmasında altyapı ve ulaşımın çok önemli olduğunu gösterdiğini düşünüyorum. Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin büyük bir avantaj sağlayacağından eminim."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai'dan bildiriyor. (XHTV)