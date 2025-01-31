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Trump'ın gümrük vergisi tehdidine Brezilya'dan rest

Trump'ın gümrük vergisi tehdidine Brezilya'dan rest
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Brezilya ürünlerine yüksek gümrük vergisi uygulayacağını ilişkin açıklamalarını değerlendiren Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Trump'a aynı şekilde cevap vereceğini ve Washington'dan ihraç edilen ürünlere vergi koyacağını belirtti.

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, başkent Brasilia'da düzenlenen basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Brezilya ürünlerine yüksek gümrük vergisi uygulayacağını ilişkin açıklamalarını değerlendirdi.

"BREZİLYA'DA ABD'DEN İHRAÇ EDİLEN ÜRÜNLERE VERGİ KOYARAK KARŞILIK VERECEKTİR"

Da Silva, "Çok basit. Eğer o Brezilya ürünlerine vergi koyarsa, Brezilya'da ABD'den ihraç edilen ürünlere vergi koyarak karşılık verecektir." dedi. Brezilya'nın ABD ile ikili ilişkilerinin karşılıklı saygıya dayalı olmasını istediğini belirten Lula da Silva, Çin'den sonra Brezilya'nın en büyük ikinci ticaret ortağı olan ABD ile bağları geliştirme niyetini dile getirdi.

Trump'ın gümrük vergisi tehdidine Brezilya'dan rest

"BREZİLYA'YA SAYGI DUYSUN"

Trump'ın Grönland ve Panama Kanalı'na ilişkin sözlerine değinen Lula da Silva, ABD Başkanının, diğer ülkelerin egemenliğine saygı duyması gerektiğini vurgulayarak, "Ben ABD'ye saygı duymak istiyorum, Trump da Brezilya'ya saygı duysun. Hepsi bu kadar." şeklinde konuştu. Demokrasiye yönelik küresel tehditlere de dikkati çeken Lula da Silva, "Benim için demokrasi şu anda insanlık için en önemli şey. Ya demokrasiyi işler halde tutacağız ya da Hitler ve faşizmden daha otoriter devletlere sahip olacağız." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Trump, 28 Ocak'ta yaptığı açıklamada, "Amerika'ya zarar verenlere yüksek tarife uygulayacağını" belirterek, bunların arasında Çin, Hindistan ve Brezilya gibi ülkelerin yer aldığını kaydetmişti.

Trump'ın gümrük vergisi tehdidine Brezilya'dan rest

TRUMP'IN GRÖNLAND VE PANAMA KANALI'NA YÖNELİK İLGİSİ

Trump, 23 Aralık 2024'te Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ABD'nin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini yineleyerek, Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu. 20 Ocak'taki yemin töreniyle göreve başlamasından bu yana Ada'ya yönelik ilgisini zaman zaman gündeme getiren Trump, Grönland'da yaşayan yaklaşık 57 bin vatandaşın hepsinin ABD'ye katılmaya istekli olduğunu iddia etmişti. Trump, sık sık gündeme getirdiği "Panama Kanalı'nı geri alma" konusunda da "Çin Panama Kanalı'nı işletiyor. Biz onu Çin'e vermedik, Panama'ya vermiştik ve geri alıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu - Güncel
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıTekinalp:

Da silva yı tebrik ediyorum boyun eğmedi halkının onurunu korudu. Dünyadaki bütün devletler bunu yapsa amerika diktatörlüğü biter

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Haber YorumlarıMurat Celik:

Helal olsun Brezilya

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