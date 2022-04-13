Bozdağ'da dört mevsim turizm hedefi için ortak adımlar atılıyor

ÖDEMİŞ, İZMİR (Bültenler) - Doğayla uyumlu yeni bir çehre için Bozdağ'da çalışmalar başlıyor

Bozdağ'ın kalbinin attığı İnönü Caddesi'nin çehresinin yenileneceği çalışmalarda dört mevsim turizm hedefine uygun, doğal dokuyla uyumlu düzenlemeler yapılacak.

Doğal güzellikleriyle hem yaz hem de kış mevsiminde ziyaretçilerine zenginlikler sunan Bozdağ'da İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ödemiş Belediyesi tarafından tarihi ve doğal dokuya uygun biçimde cadde ve meydan düzenlemeleri yapılacak. Çarşının kalbinin attığı İnönü Caddesi'nde ortaklaşa gerçekleştirilecek çalışmalarla Bozdağ'ın doğasıyla uyumlu, turistik zenginliklerini ortaya çıkartacak yeni bir çehre kazandırılacak. Ödemiş Belediyesi Bozdağ hizmet binasının da yer aldığı meydan tamamen yenilenecek.

5,1 MİLYON LİRALIK DEV YATIRIM

Üretici pazarını da kapsayan projeyle ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 Mart'ta yapım ihalesi düzenlendi. Yaklaşık 5,1 milyon liraya mal olacak proje için 6 Nisan'da yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı. Çalışmaların Ekim ayı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Proje, Bozdağ'ın çarşısı konumundaki İnönü Caddesi'nde sokak iyileştirmesi, dokuya uyumlu şekilde binaların dış cephelerinin boyanması, dükkan saçaklarının düzenlenmesi, giriş takı yapılması, otopark alanı düzenlenmesi, Belediye Hizmet Binası'nın tadilatı ve üretici pazarı oluşturulması çalışmalarını içeriyor. Turizme can suyu olacak proje için geçtiğimiz yıl Eylül ayında Bozdağlı esnaflara bilgilendirme yapılmış, görüş alışverişinde bulunulmuştu.

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, "Bozdağ'ı Efeler Yolu Projesinin adeta merkezi haline getirecek İnönü Caddesi'ndeki düzenlemeler için oldukça heyecanlıyız. İzmir Büyükşehir Belediyemiz tarafından 5 milyon lirayı aşan bir yatırımla Bozdağ çarşısı görsel uyumlu olarak komple yenilenmiş olacak. Üretici Pazarıyla üreticimizin emeğini ve ürettiklerimizin değerini korurken Bozdağ'ı ziyaret eden konuklarımız için doğal ürünleri sunmuş olacağız.

BAŞKAN ERİŞ: "TUNÇ SOYER BAŞKANIMIZIN DESTEKLERİYLE BOZDAĞ'IN ZENGİNLİKLERİ DAHA GÜZEL ŞEKİLDE ORTAYA ÇIKACAK"

Daha önce Bozdağ'a konuk olarak incelemeler yapan Tunç Soyer Başkanımızın destekleriyle bu doğa harikası mahallemizin zenginlikleri daha güzel şekilde ortaya çıkacak.

Oldukça geniş ve farklı özellikleri barındıran bir coğrafyaya sahip ilçemizin turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi için Gölcük Yaylamızda İzmir Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte otel inşaatının tamamlanması ve kıyı düzenlemesi çalışmalarına başlamıştık. Ayrıca Gölpark'ı Belediye işletmemiz olarak halkımızın hizmetine sunup ulaşım yollarını iyileştirme adına geniş çaplı kilit parke taş kaplama çalışmaları yapmıştık. Şimdi de Bozdağ için kontak çevriliyor.

Bozdağ'ın doğasına ve dokusuna uyumlu bir görünüm için her ayrıntı düşünüldü. Tamamlandığında Bozdağ çarşısı yepyeni bir cazibe merkezine dönüşecek. Belli bir uyum ve standartla yeni bir çehre kazandırılmış olacak.

İzmir'in çatısı konumundaki Bozdağ'ın turizmden hak ettiği payı alması hemşehrilerimiz için refahın yükseltilmesi yıllardır göç veren bir noktadan yeniden eski günlerine dönmesi bizim için çok önemli. Bozdağ Kayak Merkezi'nin çığ önleme projesi belli bir aşamaya geldi. Bunu da göz önünde bulunduruyoruz. Ama yalnızca kayak merkeziyle değil doğal güzelliğiyle, tarihiyle ve lezzetleriyle de Bozdağ'ın zenginliklerinin dört mevsim yaşanmasını amaçlıyoruz. Burada bulunan belediye hizmet binamızı da aynı zamanda tanıtım merkezi olarak değerlendireceğiz.

Kasap hali olarak da bilinen alanda bir gastronomi ve konaklama merkezi oluşturmayı da Bozdağ'daki turizm atağımızın ikinci etabı olarak görüyoruz.

Tüm bunları yaparken Bozdağ ile birlikte Birgi, Gölcük, Bademli, Lübbey ve Günlüce gibi merkezlerimizin tarihi ve doğal zenginliklerini de düşünüyoruz. Turizmi yeni bir sektör olarak kent ekonomimize kazandırmamız gerekiyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer'e ve projenin hazırlanmasında emeği ve yüreği olanlara teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

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