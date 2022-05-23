Bosna Savaşı'nın kurbanlarından 4 kişinin daha kimliği tespit edildi - Haberler

Bosna Savaşı'nda Srebrenitsa ve Bratunac'da öldürülen 4 soykırım kurbanının daha kimliği belirlendi.

Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsünden yapılan açıklamada, kimlikleri tespit edilen 4 kişiden 3'ünün Srebrenitsa'da, 1'inin ise Bratunac'da öldürülen Müslüman Boşnaklar olduğu bildirildi.

DNA analizi ve aile üyelerinin tespiti sonrası kimlikleri belirlenen kurbanların, 1995'te Srebrenitsa'da öldürülen 1975 doğumlu ikiz kardeşler Samir - Semir Hasanovic, 1938 doğumlu Salcin Sinanovic ve 1993'te Bratunac'da öldürülen 1927 doğumlu Hadzira Johic olduğu aktarıldı.

Srebrenitsa'da yaşananlar

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, 8 bin 372 Boşnak erkeği ise ormanlık bölgede, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar toplu mezarlara gömüldü.

Srebrenitsa'da Sırp güçlerince öldürüldükten sonra toplu mezarlara gömülen binlerce soykırım kurbanının, daha sonra başka yerlere nakledildiği biliniyor.

Soykırımdan sonra açılan toplu mezarlardan çıkarılan ceset kalıntıları tam olmasa da binlerce aile, sevdiklerinin bulunabilen birkaç kemiğini toprağa veriyor.

Aradan neredeyse 27 yıl geçmesine rağmen 1000'e yakın soykırım kurbanının cesedine henüz ulaşılamadı. ???????