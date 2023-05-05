Bosch, Çin'deki Uzun Vadeli Kalkınma Stratejisini Sürdürmeyi Hedefliyor

FRANKFURT, 5 Mayıs (Xinhua) -- Almanya'nın önde gelen mühendislik ve teknoloji şirketi Bosch, yenilik ve karlılığın sürekli büyümeyi sağlamak için kilit faktörler olduğunu kaydetti.

FRANKFURT, 5 Mayıs (Xinhua) -- Almanya'nın önde gelen mühendislik ve teknoloji şirketi Bosch, yenilik ve karlılığın sürekli büyümeyi sağlamak için kilit faktörler olduğunu kaydetti.

Şirketin Perşembe günü düzenlediği yıllık basın toplantısında konuşan Robert Bosch GmbH Yönetim Kurulu Başkanı Stefan Hartung, "2022'deki zorluklarının üstesinden başarıyla geldik, hem satışlarımız hem de karımız beklenenden daha yüksek oldu. Ekonomik ve sosyal ortam zorlayıcı olmaya devam etse bile önemli ölçüde daha hızlı büyümek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Hartung, normal enflasyon oranları göz önüne alındığında, şirketin önümüzdeki yıllar için kendisine yıllık ortalama yüzde 6 ila 8'lik yıllık satış büyümesi ve en az yüzde 7'lik kar elde etme hedefi koyduğunu söyledi.

Asya'nın çok yüksek bir gelişme dinamiğine sahip olduğuna dikkat çeken Hartung, Asya pazarı ile birlikte büyümenin Bosch için önemli olduğunu vurguladı.

Bosch genel merkezinin yıllık basın toplantısının ardından Çin'deki Bosch (Çin) Yatırım Limited Şirketi Başkanı Chen Yudong, gazetecilere yaptığı açıklamada Çin pazarının akıllı ve elektrikli hareket kabiliyeti, akıllı üretim ve sürdürülebilir kalkınma dahil olmak üzere birçok sektörde büyük potansiyele ve fırsatlara sahip olduğunu belirtti.

Chen, Bosch'un Çin'deki uzun vadeli kalkınma stratejisinin yerel üretim, araştırma ve geliştirme yeteneklerini ilerletmenin yanı sıra müşteri ihtiyaçlarına öncelik vermeye odaklandığını da sözlerine ekledi.