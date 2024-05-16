Bornova'da kumar oynayan 76 kişiye 488 bin 300 lira para cezası
İzmir'in Bornova ilçesinde bir işletmede kumar oynandığı tespit edildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda 76 kişi yakalandı ve toplamda 488 bin 300 lira para cezası kesildi. Ayrıca kumar oynamak için kullanılan malzemelere el konuldu. İşletme sahibi hakkında da yasal işlem başlatıldı.
İzmir'in Bornova ilçesinde kumar oynarken yakalanan 76 kişiye, toplam 488 bin 300 lira para cezası kesildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökdere Mahallesinde bir işletmede kumar oynatıldığının belirlenmesi üzerine harekete geçti.
Kumar oynarken yakalanan 76 kişiye toplam 488 bin 300 lira para cezası uyguladı, kumar oynamak için kullanılan malzemelere el konuldu.
İşletme sahibi Ö.E. hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan işlem başlatıldı.