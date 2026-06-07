Bonn İklim Konferansı'nda COP31 hazırlıkları masada

Bonn İklim Değişikliği Konferansı, iklim finansmanı, küresel uyum hedefleri ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı (COP31) hazırlıkları başta olmak üzere önemli gündem maddeleriyle 8-18 Haziran tarihleri arasında Almanya'da düzenlenecek.

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) alt komitelerinden olan Uygulama Alt Komitesi (SBI) ile Bilimsel ve Teknolojik Danışma Alt Komitesi (SBSTA) yürütücülüğünde düzenlenen konferansa, Bonn kentindeki Dünya Kongre Merkezi ev sahipliği yapacak.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre konferansta gerçekleştirilecek 100'den fazla etkinlikte iklim kriziyle mücadelede atılan adımlarda gelinen son nokta birçok boyutuyla ele alınacak. Bu kapsamda iklim finansmanı, iklim kriziyle mücadelede uyum ve azaltım politikaları, COP30 ve COP29'da belirlenen hedeflerde gelinen son durum masaya yatırılacak.

Zirve kapsamında düzenlenecek üst düzey diyaloglarda, Paris Anlaşması'nın şeffaflık mekanizmasının temel unsurlarından biri olan İki Yıllık Şeffaflık Raporları'nın (BTR) hazırlanma süreci ele alınacak. Ülkeler, raporların hazırlanmasında edindikleri deneyimleri paylaşırken, özellikle gelişmekte olan ülkelerin finansman, veri toplama ve teknik kapasite ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çözüm önerilerini değerlendirecek.

Zirvede "Bakü'den Belem'e 1,3 Trilyon Dolar Yol Haritası'nın Uygulanması" başlıklı oturumda, COP29'da kabul edilen Yeni Toplu Nicel Hedef'in (NCQG) hayata geçirilmesine yönelik atılan adımlar görüşülecek. Tarafların, gelişmekte olan ülkelerin iklim eylemleri ve uyum çalışmalarını desteklemek amacıyla yıllık 1,3 trilyon dolarlık finansman akışının nasıl sağlanacağı, kamu ve özel kaynakların nasıl harekete geçirileceği ve finansmana erişimdeki engellerin nasıl aşılacağı konularını değerlendirmesi bekleniyor.

Bunun yanı sıra, Brezilya'nın COP30 Başkanlığı tarafından hazırlanan, 2030'a kadar ormansızlaşmanın durdurulması ve enerji sistemlerinde fosil yakıtlardan adil, düzenli ve eşitlikçi bir geçiş sağlanmasına yönelik yol haritaları değerlendirilecek.

Program kapsamında G77 ve Çin Grubu'nun günlük koordinasyon toplantılarında ise iklim finansmanı, uyum ve adil geçiş başlıklarında ortak müzakere pozisyonlarının ele alınacağı bir hazırlık süreci yürütülecek.

Okyanuslar ve dağ ekosistemlerinin iklim değişikliği karşısındaki rolü, yerel toplulukların iklim politikalarına entegrasyonu ve kapasite geliştirme çalışmaları da konferansın öne çıkan gündem maddeleri arasında bulunuyor.

• Zirve'de COP31'in hazırlık görüşmeleri yapılacak

Toplantılarda, küresel ölçekte en önemli iklim organizasyonu kabul edilen ve bu yıl 9-20 Kasım arasında Türkiye'nin başkanlığı ve ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) gündemleri ve zirvenin iklim eylemine sağlayabileceği katkılar üzerine görüşmeler yapılacak.

9 Haziran'da düzenlenecek "COP31 Eylem Gündemi: Diyalogdan Uygulamaya" (COP31 Action Agenda: From Dialogue to Delivery) başlıklı oturumda, Antalya'da gerçekleştirilecek zirvenin eylem gündemine ilişkin ilk değerlendirmelerin yapılması bekleniyor.

Konferansın ikinci önemli COP31 oturumu ise 13 Haziran'da gerçekleştirilecek "COP31 Lojistik Bilgilendirme Toplantısı" (COP31 Logistics Briefing) olacak. Bu toplantıda Antalya'daki zirvenin organizasyonel hazırlıklarının ele alınması planlanıyor.

COP31 üzerine yapılacak bir diğer toplantı ise 15 Haziran'da "COP31 Vizyonu ve Önceliklerine İlişkin Açık Uçlu İstişareler" (Open-ended Consultations on COP31 Vision and Priorities) başlığıyla yapılacak. Açık uçlu istişare formatında düzenlenecek toplantıda COP31'in öncelikli gündem başlıkları görüşülecek.

Konferans programında ayrıca COP31 hazırlıklarıyla bağlantılı çeşitli yan etkinlikler de bulunuyor. Özellikle iklim finansmanı, Küresel Uyum Hedefi (GGA), yeni Ulusal Katkı Beyanları (NDC), fosil yakıtlardan uzaklaşma süreci ve ormansızlaşmanın sona erdirilmesine yönelik yol haritaları üzerine yürütülen müzakereler COP31'in açıklanan eylem gündemi bağlamında öne çıkıyor.

• Türkiye'den üst düzey katılım

Bonn İklim Değişikliği Konferansı'na Türkiye'den Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum ile COP31 CEO'su, Türkiye'nin İklim Değişikliği Başmüzakerecisi ve Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Bakan Yardımcıları Burak Demiralp ve Ömer Bulut ile Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş'ın yanı sıra COP31 Başkanlık Ofisi'nin üst düzey yöneticileri katılacak.

COP31 Başkanlığı, zirve kapsamındaki görüşmelerde COP31 müzakerelerinin erken aşamalarında ilerleme sağlanmasına katkı sunmayı, taslak müzakere metinleri üzerinde yürütülen çalışmaları desteklemeyi ve COP31 kapsamında Antalya'da alınması öngörülen bazı kararlara yönelik sürecin ilerletilmesine yardımcı olmayı hedefliyor.

Ayrıca Başkanlık, Eylem Gündemi'ne ilişkin sürecin nasıl işleyeceğini ve geri bildirim alınması ile destek oluşturulması amacıyla taraflarla nasıl bir istişare süreci yürütüleceğini ortaya koyacak.