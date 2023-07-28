Bolu'nun Göynük ilçesinde dün akşam saatlerinde yıldırım düşmesi neticesinde çıkan orman yangınına, havadan müdahale sürüyor. Yangın, Aşağıkınık köyü mevkiindeki ormanlık alanda başladı. Engebeli ve dik yamaçlarda helikopter ile yangına müdahale ediliyor.

- Bolu'daki orman yangınına havadan müdahale sürüyor

Engebeli ve dik yamaçlarda helikopter ile yangına müdahale ediliyor

BOLU - Bolu'nun Göynük ilçesinde dün akşam saatlerinde yıldırım düşmesi neticesinde çıkan orman yangınına, havadan müdahale sürüyor.

Yangın, Aşağıkınık köyü mevkiindeki ormanlık alanda başladı. Edinilen bilgiye göre, akşamüzeri saatlerinde etkili olan sağanak yağışın beraberinde Aşağıkınık Köyü yakınlarında bulunan ormanlık alana yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi neticesinde orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın, ormanda yayıldı. Olay yerine sevk edilen, engebeli arazide alevlere müdahale etmekte zorlanan ekipler, bölgeye helikopter desteği istedi.

Karadan ulaşılabilen alanlarda alevler kontrol altına alınırken, bölgede yangın söndürme helikopteri ile müdahale devam ediyor.

Yaklaşık 4 hektarlık alanın zarar gördüğü yangında, dik ve engebeli arazide yangın sürüyor.