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Bolu Dağı'nda kar küreme çalışmaları tamamlandı

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D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar küreme çalışmalarının ardından ağır tonajlı araçların Ankara istikametine geçmesine müsaade edildi. Karayolları ekipleri, aralıksız sürdürdükleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarının ardından tır ve kamyonların Ankara istikametini kullanmalarına kontrollü olarak izin verdi.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar küreme çalışmalarının ardından ağır tonajlı araçların Ankara istikametine geçmesine müsaade edildi.

Kar yağışı nedeniyle Bolu Dağı'nın Kaynaşlı mevkisinde kontrol noktası oluşturan ekipler, Ankara istikametinde seyreden ağır tonajlı araçları güzergahlarında bulunan park alanlarına yönlendirdikten sonra karla mücadele çalışmasına başladı.

Karayolları ekipleri, aralıksız sürdürdükleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarının ardından tır ve kamyonların Ankara istikametini kullanmalarına kontrollü olarak izin verdi.

Kar yağışının devam ettiği Bolu Dağı geçişinin Ankara ve İstanbul istikametinde ulaşımın devamlılığının korunması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

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