Bolu Dağı'nda bayramın ilk gününde akıcı trafik yoğunluğu sürüyor - Haberler

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Bolu Dağı'nda bayramın ilk gününde akıcı trafik yoğunluğu sürüyor

AA - Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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Kurban Bayramı tatili için yola çıkanların Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde oluşturduğu trafik yoğunluğu, bayramın ilk gününde akıcı şekilde devam ediyor.

Kurban Bayramı tatili için yola çıkanların Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde oluşturduğu trafik yoğunluğu, bayramın ilk gününde akıcı şekilde devam ediyor.

İstanbul ve çevre illerden Karadeniz ve Anadolu'ya gitmek için yola çıkan tatilcilerin otoyolda oluşturdukları yoğunluk, arife ve önceki günlere göre azalsa da bayramın ilk gününde de sürdü.

Tatilciler nedeniyle otoyoldaki viyadükler ile Bolu Dağı Tüneli kesiminde zaman zaman akıcı yoğunluk oluşuyor. Güzergahta herhangi bir sıkıntı yaşanmazken, İstanbul yönünde ulaşım normal seyrediyor.

Karayolları ve trafik ekipleri güzergahlarda tedbir almaya devam ediyor.

Ekipler, sürücülerden uzun süre araç kullanmamalarını, sık sık mola vermelerini, yorgun ve uykusuz yola çıkmamalarını, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmaktan kaçınmalarını istiyor.

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel

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