Bolu Dağı geçişinde hafif kar yağışı etkili oluyor

BOLU - Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından biri olan D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde hafif kar yağışı etkili oluyor.

Bolu'da gün boyunca etkili olan sağanak yağış gece saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından biri olan Bolu Dağı geçişinde de hafif kar yağışı etkili oluyor. Kar nedeniyle yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Bölgede aralıklarla etkili olan sis ve kar yağışı nedeniyle sürücülerin görüş mesafesi zaman zaman 30 metreye kadar düşüyor.

Karayolları ekipleri hafif kar yağışı ve soğuk havanın etkisiyle yolda oluşabilecek buzlanmalara karşı tuzlama çalışmalarını bölgede sürdürüyor. Kar yağışının sabah saatlerine kadar hafif şekilde etkisini sürdürmesi bekleniyor.