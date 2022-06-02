Bolu'da yavru ayıların ağaca tırmanmaya çalışması kameraya yansıdı - Haberler

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde ormanlık alanda çam ağacına tırmanmaya çalışan 2 yavru ayı, cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

Kıbrıscık Orman İşletme Müdürü Mustafa Altınışık, ormanlık alanda 2 yavru ayının çam ağacına tırmanmaya çalıştığını gördü.

Sevimli yavru ayıların bu anlarını cep telefonu kamerasına kaydeden Altınışık, AA muhabirine, bölgenin yaban hayatının birçok farklı türüne ev sahipliği yaptığını söyledi.

Ayı, geyik, kurt ve diğer yaban canlılarını kış aylarında doğaya besin bırakarak koruduklarını anlatan Altınışık, "Yaz aylarında ise bilinçsiz avlanma olmaması ve yaban hayatının tehlikeye girmemesi sebebiyle sürekli kontrol ve izlemeler yapıyoruz. Bu doğrultuda yaban hayvanlarımıza karşı resmi olmayan avcılığın yasak olduğunu yeniden vatandaşlarımıza hatırlatıyoruz." dedi.