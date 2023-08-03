Bolu'da traktör devrildi, sürücü yaralandı

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde ormanlık alanda kesim işi yapan bir sürücü, traktörün devrilmesi sonucu yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.