Bolu'da traktör devrildi, sürücü yaralandı
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Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde ormanlık alanda kesim işi yapan bir sürücü, traktörün devrilmesi sonucu yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı.
Kındıra köyü mevkisindeki ormanlık alanda kesim işi yapan V.Ö'nün kullandığı traktör devrildi.
Sürücünün devrilen traktörün altında kaldığını fark eden diğer orman işçileri, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü ekiplerin yaklaşık 1,5 saat süren çalışması sonucunda sıkıştığı yerden çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / İsmail Kabasakal - Güncel