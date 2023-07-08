Bolu'da Tır ile Otomobil Çarpışması: 2'si Çocuk 6 Kişi Yaralandı
Güncel Haberler
Bolu'da D-100 kara yolu Abant kavşağında meydana gelen trafik kazasında, tır ile otomobil çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Bolu'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.
D-100 kara yolu Abant kavşağında, Sedat Ö. idaresindeki 14 ACE 942 plakalı tır ile Hakan E'nin kullandığı 01 AIG 030 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobil, yol kenarındaki trafik direğine vurdu.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobilde bulunan 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.