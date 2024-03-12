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Bolu'da hırsızlık ve dolandırıcılık suçundan aranan çift yakalandı

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Bolu'da hırsızlıktan hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan P.A. ve dolandırıcılıktan aranan eşi B.A., polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Çift, adliyeye sevk edildi.

Bolu'da hırsızlıktan hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi ile dolandırıcılıktan aranan eşi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlıktan hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan P.A. (27) ve dolandırıcılıktan hakkında yakalama kararı olan karısı B.A'nın (31) Bolu'da bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Çift, polisin çalışmasının ardından düzenlediği operasyonla saklandıkları evde yakalandı.

P.A. ile B.A. polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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