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Bolu'da Gençlerin Boks Makinesine Zarar Verdiği Anlar Kamerada

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Bolu'da bir grup gencin Atatürk Orman Parkı'ndaki büfede bulunan boks makinesine zarar verdiği anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Gençler, kilitli olan yumruk topunu indirmek için çaba harcadıktan sonra makinenin boks topunu delici aletle patlattılar.

Bolu'da bir grup gencin boks makinesine zarar verdiği anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Aşağısoku Mahallesi Atatürk Orman Parkı'ndaki büfenin sahibi, iş yerine geldiğinde parayla çalışan boks makinesine zarar verildiğini fark etti.

Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen büfe sahibi, akşam saatlerinde gelen 4 gencin, kullanıma kapalı boks makinesine zarar verdiğini görünce durumu polise bildirdi.

Kamera kayıtlarında, uzun süre makineyi çalıştırmak isteyen gençlerin, cihazın kilitli olan yumruk topunu indirmek için dakikalarda çaba harcaması yer alıyor.

Boks makinesine tekme atan ve topu zorla indirmeye çalışan gençlerin, amaçlarına ulaşamayınca makinenin boks topunu delici aletle patlattıkları görülüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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