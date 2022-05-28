BOLU'DA, EV VE ODUNLUK YANDI - Haberler

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BOLU'DA, EV VE ODUNLUK YANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BOLU'da, çıkan yangında bir ev ve bahçesinde bulunan odunlukta hasar gördü.

BOLU'da, çıkan yangında bir ev ve bahçesinde bulunan odunlukta hasar gördü.

Yangın, saat 14.00'de Yukarı Soku Mahallesi 785'nci Sokak'ta meydana geldi. Mehmet Çamlıoğlu'na ait evin bahçesinde bulunan odunlukta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede eve sıçradı. Evde yaşayanlar dışarıya çıkarak itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Yangında evde hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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