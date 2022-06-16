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Bolu'da dereye düşen köpek yavrusu kurtarıldı

AA - Elif Sarıhan - Güncel
Bolu'da dereye düşen köpek yavrusu kurtarıldı

Bolu'nun Göynük ilçesinde dereye düşen köpek yavrusu, bulunduğu yerden çıkarıldı.

Bolu'nun Göynük ilçesinde dereye düşen köpek yavrusu, bulunduğu yerden çıkarıldı.

Entife Mahallesi'nde evine giderken köpek sesi duyan İsa Akıtürk, bir köpek yavrusunun dereye düştüğünü fark etti.

Köpek yavrusunu bulunduğu yerden çıkaramayan Akıtürk, belediye ekiplerine haber verdi.

Bu sırada anne köpek de dere kenarına indi. Ekiplerin ve Akıtürk'ün yardımıyla köpek yavrusu ve annesi kurtarıldı.

AA / Elif Sarıhan - Güncel

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