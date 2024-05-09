Bolu'da 19 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı yakalandı
Bolu'da 19 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı olan İ.Ç. (42) yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayetin gerçekleştiği Salıbeyler Mahallesi'nde çalışma yürüttü. Şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
Bolu'da 19 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 12 Mayıs 2005'te merkeze bağlı Salıbeyler Mahallesi'nde S.D'nin öldürülmesine ilişkin çalışma yürüttü.
Çalışma sonucu cinayeti gerçekleştirdiği belirlenen İ.Ç. (42) polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.