Bolat, Kanada Dışişleri Bakanı Anand ile görüştü, Eximbank-EDC mutabakatı imzalandı

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kanada Başbakanı Mark Carney'in Türkiye ziyaretine eşlik eden Dışişleri Bakanı Anita Anand ile bir araya geldi. Bolat, Türk Eximbank ile Kanada'nın ihracat destek kuruluşu EDC arasında, ihracat kredileri alanındaki iş birliğini güçlendirecek, Türk ve Kanadalı şirketlerin Afrika, MENA ve Orta Asya başta olmak üzere üçüncü ülke pazarlarında ortak projeler geliştirmelerini destekleyecek Mutabakat Zaptı'nın imzalandığını bildirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kanada Dışişleri Bakanı Sayın Anita Anand ile bugün, İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede, ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesi ve Türkiye-Kanada Serbest Ticaret Anlaşması müzakereleri konularını ele aldık. STA 1. Tur müzakerelerinin 30 Kasım 2026 haftası başlayacak olmasından duyduğumuz memnuniyeti ifade ettik.

Görüşmemizin ardından, Türk Eximbank ile Kanada'nın ihracat destek kuruluşu EDC arasında, ihracat kredileri alanındaki iş birliğimizi güçlendirecek ve Türk ve Kanadalı şirketlerin Afrika, MENA ve Orta Asya başta olmak üzere üçüncü ülke pazarlarında ortak projeler geliştirmelerini destekleyecek Mutabakat Zaptı imzalandı. Hayırlı olmasını diliyoruz. İki ülke arasındaki ticari ve ekonomik iş birliğini derinleştirmek ve şirketlerimiz için yeni fırsatlar oluşturmak üzere çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA