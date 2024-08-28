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Boğazköy Barajı'nda Kuraklık Nedeniyle Su Seviyesi Dip Yaptı

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Bursa'da, Türkiye'nin sebze ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Yenişehir Ovası'nı sulayan Boğazköy Barajı'nda, kuraklık nedeniyle sadece balıkların yaşayabileceği kadar su kaldı. Üreticiler zor durumda.

BURSA'da, Türkiye'nin sebze ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Yenişehir Ovası'nı sulayan Boğazköy Barajı'nda, kuraklık nedeniyle sadece balıkların yaşayabileceği kadar su kaldı. Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Sadi Aktaş, "Boğazköy Barajı'nda su kalmadı. Kuraklık nedeniyle üretici zor anlar yaşıyor" dedi.

İnegöl ilçesinde, temeli 1999 yılında atılan Boğazköy Barajı 105 milyon dolarlık bir harcamanın ardından 2005 yılında hizmete girdi. Toprak gövde dolgu tipi olup, temelden yüksekliği 31 metre olan barajın gövde hacmi 3 milyon 600 bin metreküp olarak inşa edildi. Toplamda, 11 bin187 hektarlık bir alana sulama hizmeti veren Boğazköy Barajı, son aylarda yaşanan kuraklık nedeniyle dip yaptı. Türkiye'nin sebze ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Yenişehir Ovası'nı da sulayan Boğazköy Barajı'nda, kuraklık nedeniyle su seviyesinin en alt düzeye düşmesi üreticileri zor durumda bıraktı.

Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Sadi Aktaş, Boğazköy Barajı'nda su kalmadığını belirterek, "Barajda şu anda sadece balıkların yaşayabileceği kadar su kaldı. Sorun büyük. Kuraklık nedeniyle üretici zor anlar yaşıyor. Ekili alanlara, normal şartlarda yapılan sulamanın ancak 10'da biri kadar su verilebiliyor" dedi.

Yenişehir ilçesinde çiftçilik yapan Hüseyin Çelik, yaşadıkları su sorununa ilişkin, "Boğazköy Barajı'nda, bazı köylere 3 günde bir kademeli olarak su veriliyor. Alt köylere giden su yukarı köylere ulaşmıyor. Zor durumda olan çiftçinin çoğu, ürünlerini tarlada bıraktı. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Mısır, domates, biberler su olmadığı için bırakıldı. İkinci ekilen ürünler susuzluktan kurudu. Karnabahar ve kalem fasulye gibi ekilen ürünler su kesilince arazide kaldı" diye konuştu.

Türkiye ve Avrupa'da birçok önemli merkeze ürün tedariki yapan Fatih Adalı ise "Biz tarımla uğraşan kesimler umutla yaşarız. Bu yıl kuraklık sorunu yaşıyoruz. Kuraklık her geçen sene giderek artıyor. Bölgemizdeki Boğazköy Barajı sezon sonuna kadar üreticinin su ihtiyacını karşılıyordu. Bu sene sezonun ortasında yeterli yağışlar olmadığı için su bitti" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Boğazköy barajı Yenişehir Türkiye Ekonomi Bursa Tarım Çevre Ekonomi Güncel Haberler

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