Boğaziçi Üniversitesi eylemleri davası sonuçlandı: 4 öğrenciye hapis cezası

SİNEM NAZLI DEMİR

Boğaziçi Üniversitesi eylemleri sırasında rektörlük binasına plastik şişe içerisinde boya attıkları iddiasıyla yargılanan 8 öğrenciye yönelik açılan davanın karar duruşması bugün İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Mahkeme, 4 öğrenciye 10 ay hapis cezası vererek cezanın ertelenmesine karar verdi.

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Naci İnci'nin, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında 14 öğrenciye karşı koruma kararı aldırması üzerine "6284 senin mi sandın" yazılı pankart açarak rektörlük binasına plastik şişe içerisinde boya attığı iddia edilen 8 öğrencinin yargılandığı davanın karar duruşması bugün yapıldı. İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya haklarında 6 ay ile 7 yıl arasında değişen oranlarda hapis istenen 8 öğrenci katılmazken avukatları hazır bulundu.

SAVCI, 4 ÖĞRENCİNİN 1 YILDAN 4 YILA KADAR HAPSİNİ TALEP ETTİ

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanıkların yaklaşık iki dakika süren bir basın açıklaması yaptıkları ve bir kısmının ellerindeki şişelerdeki boyaları rektörlük bina kapısına ve bina önünde döktüklerini belirtti. Boyaların döküldüğü sırada güvenlik görevlilerince engel olmaya çalışıldığını belirten savcı, öğrencilerin 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun "direnme" suçuna göre beraatlerini talep etti. Savcı, sanıklardan 4'ünün "mala zarar verme" suçundan 1 yıldan 4'er yıla kadar hapislerini talep etti.

Sanıkların avukatı Veli Bahadır, "Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'nce boya kalıntılarının tiner ile geçtiğinin bildirilmesi üzerine somut olayda mala zarar verme söz konusu değildir. Müvekkillerim hakkında beraat kararı verilmesini talep ederim" dedi. Diğer sanık avukatları da müvekkilleri hakkında beraat kararı talep ettiklerini belirttiler.

MAHKEME 4 ÖĞRENCİYE 10 AY HAPİS CEZASI VERDİ

Mahkeme, 8 sanık hakkında "toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" suçundan yeterli delil bulunamadığından beraatlerine hükmetti. Ayrıca mahkeme, sanıklardan Sarp Kaya, Ayça Zeynep Demirkol, Ayşe Beliz İnce ve Tutku Kırcalı'yı "kamu malına zarar verme" suçundan ayrı ayrı 10'ar ay hapis cezasına çarptırdı. Sanıkların daha önce kasıtlı bir suçtan ceza almamasını dikkate alan mahkeme, cezanın ertelenmesine karar verdi.