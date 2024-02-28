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Bodrum'da Zehirlenen Hayvanlar Hayatını Kaybetti

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde zehirlendiği tespit edilen 4 köpek ve 3 kedi öldü. Bodrum Belediyesi veteriner ekipleri, olay yerine yönlendirildi ve yapılan incelemede zehirlenen hayvanların öldüğü belirlendi. 5 köpek ise tedavi altına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde zehirlendiği tespit edilen 4 köpek ve 3 kedi öldü.

Bodrum Belediyesinden yapılan açıklamada, Akyarlar Mahallesi Karaincir mevkisinde sokak hayvanlarının zehirlendiği ihbarı üzerine bölgeye veteriner ekiplerinin yönlendirildiği belirtildi.

Bölgede yapılan incelemede zehirlendiği tespit edilen 4 köpek ve 3 kedinin öldüğünün tespit edildiği bildirilen açıklamada, ekiplerin 5 köpeği de Bodrum Belediyesi Turgutreis Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına aldığı vurgulandı.

Kaynak: AA / Güncel

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