Bodrum'da Zehirlenen Hayvanlar Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde zehirlendiği tespit edilen 4 köpek ve 3 kedi öldü.

Bodrum Belediyesinden yapılan açıklamada, Akyarlar Mahallesi Karaincir mevkisinde sokak hayvanlarının zehirlendiği ihbarı üzerine bölgeye veteriner ekiplerinin yönlendirildiği belirtildi.

Bölgede yapılan incelemede zehirlendiği tespit edilen 4 köpek ve 3 kedinin öldüğünün tespit edildiği bildirilen açıklamada, ekiplerin 5 köpeği de Bodrum Belediyesi Turgutreis Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına aldığı vurgulandı.