Bodrum'da Zehirlenen Hayvanlar Hayatını Kaybetti
Muğla'nın Bodrum ilçesinde zehirlendiği tespit edilen 4 köpek ve 3 kedi öldü. Bodrum Belediyesi veteriner ekipleri, olay yerine yönlendirildi ve yapılan incelemede zehirlenen hayvanların öldüğü belirlendi. 5 köpek ise tedavi altına alındı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde zehirlendiği tespit edilen 4 köpek ve 3 kedi öldü.
Bodrum Belediyesinden yapılan açıklamada, Akyarlar Mahallesi Karaincir mevkisinde sokak hayvanlarının zehirlendiği ihbarı üzerine bölgeye veteriner ekiplerinin yönlendirildiği belirtildi.
Bölgede yapılan incelemede zehirlendiği tespit edilen 4 köpek ve 3 kedinin öldüğünün tespit edildiği bildirilen açıklamada, ekiplerin 5 köpeği de Bodrum Belediyesi Turgutreis Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına aldığı vurgulandı.