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Bodrum'da Dalgıçlar Tarafından 2,5 Ton Atık Temizlendi

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen deniz dibi temizlik etkinliğinde dalgıçlar tarafından 2,5 ton atık toplandı. Bodrum Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinliğe belediye başkanı ve ilgili birim müdürleri de katıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dalgıçların katıldığı temizlik çalışmasında denizden 2,5 ton atık çıkarıldı.

Bodrum Belediyesince "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla deniz dibi etkinliği düzenlendi.

Bitez Koyu'nda dalgıçların da katıldığı deniz dibi temizliğinde cam ve plastik şişeler, içecek kutuları, plastik kasa, araba lastiği ve duba gibi çok sayıda atık toplandı.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü organizasyonuyla gönüllü dalış ekibi tarafından gerçekleştirilen etkinliğe Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin yanı sıra belediye meclis üyeleri ve ilgili birim müdürleri de katıldı. Çalışmalar sonucu denizden yaklaşık 2,5 ton atık çıkarıldı.

Denizden toplanan atıklar bir süre Bitez Üç Fidan Parkı'nda sergilendikten sonra Konacık Mahallesi'ndeki 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne götürüldü.

Başkan Mandalinci, gazetecilere yaptığı açıklamada, hem su altında hem de su üstünde temizlik çalışmalarının artarak devam edeceğini belirterek, "Bu çalışmaların tüm Türkiye'de yapılması gerekiyor. Vatanımızı, denizimizi temiz tutmamız gerekiyor. " dedi.

Dalgıçların temizlik çalışması su altı kamerasınca da görüntülendi.

Kaynak: AA / Güncel

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