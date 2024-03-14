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Bodrum Açıklarında 31 Düzensiz Göçmen Yakalandı

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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Aralarında çocukların da bulunduğu 31 düzensiz göçmen yakalandı ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.

Ekiplerce durdurulan lastik botta aralarında çocukların da olduğu 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Bodrum Muğla Sahil Güvenlik Göçmenler Dünya Güncel Haberler

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