Bodrum Açıklarında 31 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.

Ekiplerce durdurulan lastik botta aralarında çocukların da olduğu 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.