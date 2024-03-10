Bodrum açıklarında 20 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, hareket halindeyken durdurdukları lastik botta aralarında bir çocuğun da bulunduğu 20 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.