BODRUM'A 2 YOLCU GEMİSİ VE 1 LÜKS YAT GELDİ

MUĞLA'nın Bodrum ilçesine, 'Seabourn Encore' ve 'Star Legend' isimli 2 kruvaziyer 270 yolcu getirdi. Öte yandan, 'Sunrays' isimli lüks yat da Kumbahçe açıklarına demir attı.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum'a lüks yat ve kruvaziyer hareketliliği devam ediyor. Bu kapsamda sezonun 8'inci yolcu gemisi olan Bahama bayraklı 180 metre uzunluğundaki 'Seabourn Encore' sabah 08.00'da Çeşme Limanı'ndan gelerek Kumbahçe Gemi Yanaşma İskelesi'ne demir attı. İçerisinde ağırlıklı olarak ABD ve İngiliz olmak üzere 222 yolcu ve 428 personel bulunuyor. Yolcu gemisinin saat 23.00 sıralarında Rodos'a gitmek üzere hareket edecek.

Sezonun 9'uncu yolcu gemisi ise Bahama bayraklı 144 metre uzunluğundaki 'Star Legend' saat 08.00'da Kuşadası Limanı'ndan Bodrum'a gelerek demir attı. Gemi içerisinde ağırlıklı olarak ABD'li olmak üzere 48 yolcu ve 197 personel bulunuyor. 'Star Legend' saat 20.00 sıralarında Rodos'a gitmek üzere kentten ayrılacak. Bodrum'a gelen toplamda 270 yabancı turist plajda vakit geçirip, denize girdi. Bazı turistler ise kentin turistik noktalarında gezerken bol bol alışveriş yaptı.

Öte yandan, kente lüks yatlar gelmeye devam ediyor. Cayman Adaları bayraklı 86 metre uzunluğundaki 14 metre genişliğindeki 'Sunrays' isimli lüks yat Kumbahçe açıklarına demir attı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel