BM, Suriye'ye yaptırımların kaldırılması sonrası sürdürülebilir destek çağrısı yaptı

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BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilci Yardımcısı Claudio Cordone, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasının yeni fırsatlar yarattığını belirterek, bunların ülkenin toparlanması için sürdürülebilir desteğe dönüştürülmesi çağrısında bulundu.

Cordone, "Orta Doğu'daki Durum" başlığıyla düzenlenen BM Güvenlik Konseyi oturumuna Suriye'nin başkenti Şam'dan çevrim içi katıldı.

Suriye'deki ekonomik durumun, ülkedeki geçiş ve istikrardaki başarının anahtarlarından biri olduğunu belirten Cordone, yeni yatırımların ve yenilenen finansal bağlantıların cesaret verici olduğunu söyledi.

Cordone, bu başarının tüm Suriyelilerin günlük yaşamındaki somut iyileşmelerle ölçülebileceğini ifade ederek, özellikle yakıt fiyatlarındaki son artışların ülkede hayatı her alanda olumsuz etkilediğine dikkati çekti.

Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasının yeni fırsatlar yarattığını anlatan Cordone, "Şimdi yapılması gereken bu fırsatları Suriye'nin toparlanması için sürdürülebilir desteğe dönüştürmektir. Suriyeliler, uluslararası siyasi iyi niyetin finansmana, teknik yardıma ve topluluklara somut faydalar sağlayan projelere dönüşmesini bekliyor." dedi.

Cordone, iyileşme için Suriye'de insan kaynağına da yatırım yapılması gerektiğine işaret ederek, ülkede tahmini iki milyon çocuğun hala okul dışında olduğuna dikkati çekti ve yerinden edilmiş ailelerin geri dönüşünün de ek baskılar yarattığını dile getirdi.

"Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam saygı gösterilmesi çağrısını yineliyorum"

Suriye'nin DEAŞ saldırıları dahil güvenlik alanında da mücadelesinin sürdüğüne dikkati çeken Cordone, ülkenin güneyini işgal eden İsrail'in askeri faaliyetlerinin devam ettiğinin altını çizdi.

"Bunların arasında mühendislik ve inşaat çalışmalarının genişletilmesi, kontrol noktaları, aramalar, gözaltılar ve ateş açmalar yer alıyor." diyen Cordone, bu tür faaliyetlerin siviller üzerindeki etkisinin sürdüğünü vurguladı.

İsrail güçlerinin sivillere ateş açtığı ve gözaltına aldığı olayların yaşandığına dikkat çeken Cordone, şu ana kadar 49 kişinin İsrail gözetiminde olduğunun bildirildiğini aktardı.

Cordone, "Genel Sekreter'in 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrılması Anlaşması'nın ihlallerine son verilmesi ve Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam saygı gösterilmesi çağrısını yineliyorum. Uluslararası hukuka uygun güvenlik düzenlemeleri konusunda anlaşmaya varmanın tek yolu diplomasidir." diye konuştu.

Ülkenin Süveyda bölgesinde şiddet olaylarının azaldığını ancak siyasi çıkmazın devam ettiğini belirten Cordone, "Dürzi gruplar arasında Süveyda'nın geleceği ve Şam ile ilişkisi konusunda gerilimler sürüyor. 7 Ekim'deki bir gösteride bazı katılımcılar, İsrail bayrakları açtı ancak bu, daha geniş Dürzi topluluğunu temsil ettiği şeklinde görülmemelidir." ifadelerini kullandı.

Cordone, yabancı müdahaleye rağmen Süveyda'da kalıcı çözüm için Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğü çerçevesinde yerel endişelerin ele alınması gerektiğini, BM'nin bu konuda destek vermeye hazır olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA