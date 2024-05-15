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BM: Refah'ta sadece 8 sahra hastanesi hizmet veriyor

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NEW Birleşmiş Milletler (BM), Refah'ta sadece 8 sahra hastanesinin hizmet verdiğini bildirdi.

NEW Birleşmiş Milletler (BM), Refah'ta sadece 8 sahra hastanesinin hizmet verdiğini bildirdi.

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında, Refah'taki Endonezya Sahra Hastanesinin bugün hizmet dışı kaldığını belirtti.

Haq, geriye kalan 8 sahra hastanesinin Refah'ta çok büyük boyuttaki ihtiyaçları karşılamaya çalıştığını ifade etti.

İsrail'in öldürdüğü BM çalışanına ilişkin araştırma sürüyor

Diğer taraftan, İsrail ordusunun Refah'ta Avrupa Hastanesine giden BM aracına yönelik saldırısı sonucu BM Güvenlik Biriminden öldürülen Hindistan kökenli Waibhav Kale hakkında İsrailli yetkililerle irtibatın sürdüğünü bildiren Haq, BM güvenlik uzmanlarının olayla ilgili araştırma yaptığını kaydetti.

UNRWA tesis ve araçları etrafında silahlı kişilerin dolaştığı görülen video "montaj görünüyor"

İsrail basını tarafından paylaşılan, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) Refah'taki bir tesis ve araçlarının etrafında silahlı kişilerin dolaştığı görülen video hakkında ise Haq, "UNRWA söz konusu videonun içerik ve güvenirliğini teyit edemiyor." açıklamasında bulundu.

Haq, İsrail'in boşaltma emrinin ardından UNRWA personelinin bu binadan ayrıldığını ve araçların da geride bırakıldığını dile getirdi.

Tüm taraflara BM tesislerine saygı duyma çağrısında bulunan Haq, "Videoya detaylı bakıldığında farklı görüntülerden montaj olduğu görülüyor. Daha fazla bilgiye ihtiyaç var." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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