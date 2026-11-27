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Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile BM Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından hazırlanan ortak rapora göre, aşırı hava olayı El Nino ve devam eden çatışmalar nedeniyle açlık konusunda kritik konumda olan yer sayısı arttı.

Merkezleri İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan BM kuruluşları FAO ve WFP, Aralık 2026-Mayıs 2027 dönemi için akut gıda güvensizliği çeken yerlere ilişkin "açlık noktaları (hunger hotspots)" erken uyarı raporunu kamuoyuna duyurdu.

BM kurumlarının yılda iki kez yayımladığı ortak raporda, gelecek dönemde gıda güvensizliğinin ve dolayısıyla açlık durumunun kötüleşmesinin beklendiği bölge sayısının, bir önceki dönem (Haziran-Kasım 2026) raporuna göre 13'ten 16'ya çıktığı bildirildi.

Raporda, açlığın şiddeti ve kapsamı bakımından dünyanın en kritik ve en yüksek endişe duyulan bölgelerinin Sudan, Güney Sudan, Somali, Nijerya'nın bazı bölgeleri ve Yemen olduğu belirtildi.

Afganistan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), Haiti ve Filistin'in de çok yüksek endişe düzeyinde olduğu aktarıldı.

Raporda diğer kriz merkezlerinin Çad, Orta Amerika Kurak Koridoru, Madagaskar, Mali, Myanmar, Afrika'nın güneyi (Esvatini, Malavi, Mozambik, Zambiya ve Zimbabve) ve Uganda'nın kuzeydoğusu olduğu ifade edildi.

Çad, Orta Amerika Kurak Koridoru, Afrika'nın güneyi ve Uganda'nın kuzeydoğusunun listeye yeni eklendiği, bir önceki raporda bu listede yer alan Lübnan'ın ise artık bir kriz noktası olmadığı bilgisi paylaşıldı.

Raporda, gücünü giderek artıran El Nino'nun, kayıtlara geçen en şiddetli doğa olaylarından biri olabileceğinin öngörüldüğüne işaret edilirken El Nino'nun, Afrika'nın güneyi ile Orta Amerika Kurak Koridoru'nun ve Uganda'nın kuzeydoğusundaki açlığın başlıca etkeni olacağı ifade edildi.

Diğer yandan çatışmaların, en yüksek endişe düzeyindeki beş noktanın tamamı da dahil olmak üzere 16 açlık noktasının 12'sinde akut gıda güvensizliğinin başlıca nedenleri arasında yer almaya devam ettiği aktarıldı.

Çad'ın, komşusu Sudan'daki çatışmanın etkilerinin yayılmaya devam etmesi sebebiyle listeye eklendiği kaydedildi.

Raporda, Gazze Şeridi'nde Ekim 2025'teki ateşkesin ardından "gıda güvenliği koşulları iyileşmeye başlamış olsa da elde edilen kazanımların kırılganlığını koruduğu, Batı Şeria'da ise akut gıda güvensizliğinin kötüleşmesinin beklendiği" belirtildi.

FAO ve WFP'den ortak acil eylem çağrısı

El Nino'nun en ağır etkileri ortaya çıkmadan harekete geçilmesinin hasatların, hayvan varlığının ve gelirlerin zarar görmesini önleyebileceği, FAO ve WFP'nin ortak El Nino erken eylem planının, 22 ülkede 9 milyon kişiyi korumayı amaçladığı bildirildi.

Rapor çerçevesinde, FAO ve WFP'nin, başta kıtlık riskinin tespit edildiği yerler olmak üzere, 16 kritik noktanın tamamında acil insani eylem çağrısında bulunduğu ve ihtiyaç sahiplerine güvenli ve engelsiz erişim sağlanmasını talep ettiği vurgulandı.

Rapora ilişkin yazılı açıklama yapan FAO Genel Direktörü Çü Dongyü, "El Nino şiddetleniyor, halihazırda savunmasız olan bölgelerdeki ürünleri ve hasadı tehdit ederek ciddi gıda güvensizliği riskini artırıyor." ifadesine yer verdi.

WFP İcra Direktörü Luke J. Lindberg de "Tüm uluslara, kıtlığı tarihe gömmeleri çağrısında bulundum. Bu rapor, kıtlığın bir sonraki durağının neresi olabileceğini gösteriyor, dolayısıyla verdiğimiz taahhütleri yerine getirme zamanı şimdi." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA