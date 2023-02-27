BM Libya Özel Temsilcisi: Anayasa değişikliği girişimi temel sorunları gidermeyecek

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily, Libya'da Temsilciler Meclisinin (TM), Anayasa Beyannamesi'ndeki 13. değişikliğine ilişkin girişiminin temel sorunları çözmek için yeterli olmadığını söyledi.

BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen Libya brifinginde konuşan Bathily, Anayasa Beyannamesi'ndeki değişikliğin ülkedeki siyasi kesim ile toplum nezdinde tartışmaya yol açtığına işaret etti.

Değişikliğin cumhurbaşkanı ve başbakan adaylarının hangi kriterlere göre seçileceğini belirtmediğini ve 2023 seçimleri için açık bir yol haritası çizmediğini kaydeden Bathily, değişikliğin senatodaki bölgesel temsil konusunda daha fazla karmaşa yarattığını aktardı.

Bathily, "Libya'daki siyasi kesim, ciddi bir meşruiyet krizinden geçiyor. Birçok kurum, meşruiyetini yıllar önce kaybetti. Statükoyu değiştirmek isteyen tüm siyasi aktörler için öncelik bu krizi çözmek olmalı." uyarısında bulundu.

Seçimlerin gerçekleşmesine yardımcı olmak için Libya Yüksek Düzeyli İdari Paneli kurma kararı aldığını aktaran Bathily, bu girişimin tüm tarafları bir araya getirmeyi amaçladığını söyledi.

Bathily, 5 artı 5 Ortak Askeri Komisyonu'nun da ateşkes anlaşmasının uygulanması hususunda ilerleme kaydettiğini, halihazırda ateşkesin muhafaza edildiğini bildirdi.

Anayasa Beyannamesi'ndeki 13. değişiklik

Anayasa Beyannamesi'nde yapılan 13. değişiklik, cumhurbaşkanı ve başbakanın yetkileri, yasama organının bileşenleri ve işlevlerinin tanımlanmasını içeriyor.

Değişiklik, cumhurbaşkanının barış ve savaş hali ilan etme yetkisini ve Ulusal Meclisin yerinin başkent Trablus, bir sonraki Temsilciler Meclisinin merkezinin Bingazi kentinde olmasını kapsıyor.

Ayrıca senato üye sayısının doğuda Berka, batıda Trablus ve güneyde Fizan olmak üzere Libya'nın 3 bölgesi arasında eşit belirlenmek üzere 900 kişiden oluşmasını kapsayan değişiklik, Temsilciler Meclisinin nüfus yoğunluğuna göre seçilen 200 üyeden oluşmasını öngörüyor.

TM Başkanı Akile Salih, 6 Şubat'ta ülkenin geçici anayasası hükmündeki "Anayasa Beyannamesi" üzerinde değişiklik yapılarak seçime gidilmesi teklifinde bulunmuştu.

Libya'da Muammer Kaddafi rejiminin (1969-2011) devrilmesinin ardından ilan edilen "Anayasa Beyannamesi", ülkede geçici anayasa hükmünde.

Libya'daki seçim çıkmazı

Libya'da bir süredir Abdulhamid Dibeybe ve Fethi Başağa'nın liderlik ettiği iki ayrı hükümet olması istikrarsızlığın sürmesine neden oluyor.

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmiş ancak seçimler planlanan tarihte yapılamamıştı.