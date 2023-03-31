BM Kolera, Sel ve Kasırganın Vurduğu Mozambik'e Daha Fazla Kaynak İstedi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 31 Mart (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler ve ortakları, kolera, sel ve tropik kasırga Freddy gibi aynı anda üç krizle boğuşan Mozambik'e yardım için ek fon çağrısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 31 Mart (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler ve ortakları, kolera, sel ve tropik kasırga Freddy gibi aynı anda üç krizle boğuşan Mozambik'e yardım için ek fon çağrısında bulundu.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nden (OCHA) Perşembe günü yapılan açıklamada, "Hükümetin ülkenin güney ve orta bölgelerinde söz konusu krizlere yönelik müdahalesini tamamlaması için acil olarak 138 milyon ABD doları daha gerekiyor" ifadesi yer aldı.

Ofis fonların, Mozambik'e yönelik 513 milyon ABD doları değerindeki 2023 insani yardım müdahale planına ek olarak verileceğini belirtti. Ancak şimdiye dek fonların sadece yüzde 12'sinin toplanabildiği bildirildi.

OCHA'nın açıklamasında, "Mozambik'teki insani yardım ekibi bağışçıları gıda, barınma, sağlık, hijyen, su ve temizlik hizmetleri ile diğer hayat kurtarıcı yardımları sağlamak için kaynaklarını artırmaya çağırıyor. Para, gelmesi durumunda, Mozambik'in 11 eyaletinin sekizine yayılan kolerayla mücadelede kullanılacak. Şimdiye kadar yaklaşık 20.000 kolera vakası bildirildi" denildi.

Dünya Meteoroloji Örgütü, Freddy'nin 24 Şubat'ta Mozambik'in güneyine ulaşmasından sonra, Madagaskar ile Mozambik arasındaki Mozambik Kanalı'na yönelip geri döndüğünü ve daha da güçlenerek 11 Mart'ta ikinci defa ülkeyi vurduğunu duyurmuştu.

Yerel yetkililerin bildirdiğine göre kasırga 14 Mart'ta dinene kadar Mozambik'te 10 kişinin ölümüne neden oldu.

Dünya Meteoroloji Örgütü, Freddy Kasırgası'nın Madagaskar, Mozambik ve Malavi'yi vurmadan önce Güney Hint Okyanusu'nda 8.000 kilometrelik yol katettiğini belirtti.