BM İnsan Hakları Şefi, Çin ile Daha Geniş Kapsamlı İşbirliğini Arzuladıklarını Söyledi - Haberler

GUANGZHOU, 28 Mayıs (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet Cumartesi günü yaptığı açıklamada, BM'nin insan hakları kuruluşu ile Çin'in en üst düzeyde görüşme imkanı yakalayabildiğini, bunun da gelecekte işbirliğine ve ortak çalışmaya devam edilecek pek çok alan olacağı anlamına geldiğini söyledi.

Bachelet sanal bir basın toplantısında, her iki tarafın da BM İnsan Hakları Ofisi ile Çin Hükümeti arasında, ulusal, bölgesel veya küresel düzeyde ilgili konuların tartışılması için yıllık bir üst düzey stratejik toplantı da dahil olmak üzere, düzenli temaslar kurmayı kabul ettiğini söyledi. Bachelet ayrıca iki tarafın, Beijing ve Cenevre'nin yanı sıra sanal toplantılarda biraraya gelmesi yoluyla esaslı alışveriş ve işbirliğini kolaylaştırmak için bir çalışma grubu kurmaya da karar verdiğini söyledi. İnsan hakları yüksek komiseri, "Bu çalışma grubu, kalkınma, yoksulluğun azaltılması ve insan hakları, azınlık hakları, iş ve insan hakları, terörle mücadele ve insan hakları, dijital alan ve insan hakları, yargısal ve yasal koruma ve insan hakları ile her iki tarafça gündeme getirilen diğer konular dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere belirli tematik alanlar hakkında birbirini takip eden bir dizi tartışma düzenleyecektir" dedi.

Altı günlük Çin ziyaretinde kilit konularda sonuca varan Bachelet, yoksulluğun azaltılması ve aşırı yoksulluğun ortadan kaldırılmasının "Çin'in muazzam başarıları" olduğunu söyledi ve evrensel sağlık ve işsizlik sigortası planının hakların korunmasında uzun bir yol kat ettiğini de sözlerine ekledi. Bachelet, "Çin'in hem yurtiçinde hem de uluslararası düzeyde çok taraflı 2030 Gündemi ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini destekleme çabaları da değerli" dedi. Ziyaretin bir soruşturma olmadığını vurgulayan Bachelet, Çin'in uluslararası insan hakları hukuku kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesine yardımcı olmak amacıyla Çinli liderlerle birbirlerini dinlemek, endişeleri dile getirmek, araştırmak ve gelecekte daha düzenli, anlamlı etkileşimlerin önünü açmak için doğrudan görüşmeler yapmak için, bu ziyaretin bir fırsat olduğunu söyledi. Bachelet, "Çin'in çok taraflılıktaki önemli rolü göz önüne alındığında, ziyaret benim için Çin'in siyasi çözümler getirmek için kaldıraç gücünü kullanabileceği diğer bölgesel ve küresel sorunları da tartışmam için bir fırsattı" dedi.

Xinhua / Güncel