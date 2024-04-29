BM, Güney Sudan Hükümetinin Yardımlara Yönelik Vergi ve Harçlara Tepki Gösterdi

Birleşmiş Milletler (BM), Güney Sudan hükümetinin yardımlara yönelik uyguladığı vergi ve harçlara tepki gösterdi.

Yerel basındaki haberlere göre, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), hükümetin yardımlara yönelik uyguladığı vergi ve harçları kaldırmaması durumunda, mayıs ayı sonuna kadar 145 bin kişinin bundan olumsuz etkilenebileceği konusunda uyarıda bulundu.

BM'nin Güney Sudan İnsani Yardım Koordinatörü Anita Kiki Gbeho da hükümetten acilen bu vergilerin kaldırılmasını istedi.

Güney Sudan'da yaşanan yakıt yetersizliği, bazı BM yardımlarının ulaştırılamamasına sebep oldu.

Bu aksama sebebiyle 60 binden fazla kişinin aç kalacağı tahmin ediliyor.

BM kuruluşları ve diğer uluslararası gruplar, şubat ayından bu yana Güney Sudan hükümetinin yardımlara getirdiği vergi ve harçların kaldırılmasını istiyor.