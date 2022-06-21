BM: Erdoğan ve Guterres'in görüşmesi, tahılı küresel pazara ulaştırmanın yollarına odaklandı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in "Ukrayna'daki mevcut savaştan etkilenen bölgelerden küresel pazara tahıl ihraç etmenin yollarını" görüştüklerini duyurdu.

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, düzenlediği basın toplantısında gelen soru üzerine, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Genel Sekreter Antonio Guterres, pazartesi günü bir telefon görüşmesi yaptı." dedi.

Dujarric, "Bu konuşma, tahıl dosyasına ve savaştan etkilenen bölgelerden gelen tahılların küresel pazara nasıl ulaştırılabileceğine odaklandı. Müzakereler çok agresif bir şekilde devam ediyor, ancak bununla ilgili bir zaman çerçevesi verebilecek durumda değilim." diye ekledi.

Ukrayna topraklarındaki işgale son vermeyen Moskova yönetimine karşı batılı ülkeler ciddi ekonomik yaptırım kararı almıştı.

Rusya'nın Ukrayna topraklarına başlattığı saldırı nedeniyle, 24 Şubat'tan bu yana kargo gemilerinin Ukrayna limanlarından çıkamaması sonucu dünyanın birçok ülkesinde tahıl krizi yaşanıyor.