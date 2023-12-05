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Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, BEÜ Meslek Yüksekokulları Kompleksi ve TEKMER'i ziyaret etti

5 Aralık 2023 17:53 Son Güncelleme: 17:54 Abone Ol

Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Meslek Yüksekokulları Kompleksi ve Bitlis Teknoloji Geliştirme Merkezi'ni (TEKMER) ziyaret etti. Karaömeroğlu, TEKMER bünyesinde faaliyet gösteren firmaların çalışanlarıyla sohbet etti ve meslek yüksekokullarını gezdi.