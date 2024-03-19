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Bitlis'te Yağış Sonucu Heyelan Meydana Geldi

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Bitlis'te iki gündür etkili olan yağmur yağışı, Bitlis-Baykan kara yolunda heyelan yaşanmasına neden oldu. Heyelan sonucunda yoldan geçen bir otomobil, toprak ve kaya parçalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Karayolları ekipleri ve AFAD ekibi temizlik çalışmalarına başladı.

Bitlis'te etkili olan yağış heyelana neden oldu

BİTLİS - Bitlis'te iki gündür etkili olan yağmur yağışı, Bitlis-Baykan kara yolunda heyelan yaşanmasına neden oldu.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Bitlis Acil Afet Durum İl Müdürlüğü gece 03.30 sıralarında Bitlis-Baykan kara yolunun Ağaçdere köyü mevkisinde, heyelan meydana geldiği belirtti.

Heyelan esnasında yoldan geçen bir otomobil, düşen toprak ve kaya parçalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Yapılan açıklamada, "Toprak ve taşların düşmesi sonucu Bitlis-Baykan istikameti tamamen, Baykan-Bitlis istikametinde ise tek şerit ulaşıma kapanmıştır. Güvenlik önlemleri alınan yolda, karayolları ekipleri tarafından temizlik çalışması başlatılmıştır. Olası bir duruma müdahale için de AFAD ekibimiz de olaya yerine intikal etmiştir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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