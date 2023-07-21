Bitlis'te İplik Fabrikası İnşaatında Devasa Hortum Oluştu

Bitlis - Tatvan arasındaki Rahva bölgesinde yapımı süren iplik fabrikasının inşaat alanında öğle saatlerinde yaklaşık 1 dakika süren devasa hortum oluştu. Hortum nedeniyle herhangi bir hasar meydana gelmedi.

Bitlis'te bir iplik fabrikasına ait inşaat alanında meydana gelen ve yaklaşık 1 dakika süren devasa hortum, cep telefonu kamerasıyla böyle görüntülendi.

Bitlis - Tatvan arasındaki Rahva bölgesinde yapımı süren iplik fabrikasının inşaat alanında öğle saatlerinde hortum oluştu. Yaklaşık 1 dakika süren hortum, kısa süreli paniğe neden oldu. Hortum nedeniyle herhangi bir hasar medyana gelmedi. O anlar, fabrika inşaatında çalışanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - BİTLİS