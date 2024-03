Bitlis'te geleceğin heykeltıraşları yetişiyor

BİTLİS - Bitlis'teki Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, tarihteki önemli şahsiyetleri heykellere yansıtarak yaşatıyor.

Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesi öğrenci ve idarecileri tarafından okulun atölyesinde başlatılan heykel çalışmaları göz kamaştırıyor. Yeteneklerini sergileyen öğrenciler, hem meslek öğreniyor hem de eğlenceli dakikalar geçiriyor. Bitlis kırsalından getirilen kil ve kırmızı toprağı öğrencilerin ellerinde birer sanat eserine dönüşüyor.

Güzel Sanatlar Lisesi Resim ve Heykel Bölümü öğretmeni Yunus Sıpor eşliğinde yapılan heykeller, yıl sonunda açılan sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesi Resim ve Heykel Bölümü öğretmeni Yunus Sıpor, amaçlarının sanata uygun bir toplum yetiştirmek olduğunu ifade ederek, "Heykel dersleri 11 ve 12'nci sınıf müfredatında mevcut. Heykel derslerimize ilk önce rölyeften başlayıp daha sonra üç boyutlu çalışmalarla kalıplama işleminden sonra işlemimizi bitiriyoruz" diye konuştu.

"Buradan mezun ettiğimiz öğrencileri kazanabileceği en iyi üniversiteye hazırlama çabası içindeyiz" diyen Sıpor, konuşmasına şöyle devam etti:

"Her sene 8-9 öğrencimiz mutlaka üniversite kazanıyor. Buradaki amacımız, kendi memleketimizde sanatı daha ileriye taşımak ve topluma faydalı bireyler yetiştirmektir. Yaptığımız işlerde kullandığımız çamurları bölge köylerinde temin edebiliyoruz. Çünkü bölgemizde kırmızı toprak çok fazla var. Bölgemiz kültür ve sanat alanında çok aktif bir bölge. Yaptığımız çalışmalarda tarihi karakterleri, önemli şahsiyetleri ve bilim adamlarını işledik. Güzel sanatlar lisesi olarak her yılsonunda büyük çapta bir sergi açıyoruz. Bu sergide heykel, rölyef, yağlı boya ve kara kalem çalışmalarımız oluyor. Her sene istisnasız bu çalışmaları halkımıza sunuyoruz."

Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesinde öğrenci Sefa Ayaz ise okulun yeteneklerini değerlendirme açısında son derece faydalı olduğunu kaydederek, "Heykel dersinde kilden ve çamurdan heykeller yapıyoruz. Tarihte önemli bir yere sahip olan bilim insanlarının heykellerini yapmayı daha ön planda tutuyoruz. Bizim hem üç boyutlu bakış açımızı geliştirmekte hem de ileriki üniversite hayatımızda ön hazırlığımızı yapmakta önemli bir yere sahip. İleride İzmir 9 Eylül Üniversitesini düşünerek eğitim fakültesinden devam etmek istiyorum. Güzel sanatlar lisesi yeteneğimizi değerlendirmemizde bize çok yardımcı olan bir lise. Gerek öğretmenleri gerekse atölye ortamıyla yeteneğimizi geliştirebileceğimiz bir alan" dedi.

Ruken Bozdağ isimli öğrenci de, okuldaki öğretmenlerin kendilerini çok güzel bir şekilde üniversiteye hazırladıklarını ifade etti. Bozdağ, "Burada heykeller yapıyoruz. Okulumdan çok güzel bir şekilde yararlandığımı düşünüyorum. Gerek yağlı boya olsun gerekse heykel olsun, bu konuda çok şanslıyız. Mimar Sinan Üniversitesini düşünüyorum ve oraya hazırlanıyorum. Hocalarımız sağ olsunlar çok yardımcı oluyorlar, çok güzel hazırlıyorlar" diye konuştu.