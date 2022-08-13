Bitlis haberleri... Bitlis'te 'Nemrut Yayla Şenliği' düzenlendi

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası'nda "Nemrut Yayla Şenliği" düzenlendi.

Tatvan Belediyesi tarafından Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) çerçevesinde "Mükemmeliyet Ödülü" alan bölgede gerçekleştirilen şenliğe katılanlar, ilçe merkezinden toplu taşıma araçlarıyla Nemrut Dağı'na getirildi.

Folklor gösterisi ve halaylarla başlayan şenlik, yerel sanatçıların konseriyle devam etti.

İkramların yapıldığı ve gösterilerin sunulduğu şenlikte konuşan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, bu tür festivallerle bölgedeki tarihi ve doğal güzelliklerin yanı sıra doğa harikası Nemrut Kalderası ile Nemrut Krater Gölü'nü tanıtmaya çalıştıklarını söyledi.

Katılımcıların gönüllerince eğlendiğini belirten Geylani, "Burası dünyanın mirası. Herkesin gelip görmesi ve tanıması gereken bir yer. Bu etkinliklerle bir yandan eğlenirken bir yandan da buranın tanıtımına da katkı sağlıyoruz. Burası UNESCO'ya aday bir miras. Yaklaşık 3 bin kişilik katılım var. Buradaki alan dar olduğu için etkinliğimizin bir kısmı Van Gölü'nün Tatvan sahilinde devam edecek." diye konuştu.

Ankara'dan gelen Dilan Bayseferoğulları ise çok güzel bir organizasyon yapıldığını belirterek, doğa harikası yeri herkesin gelip görmesi gerektiğini vurguladı.

İstanbul'dan gelen Elif Esen de "Çok güzel etkinlikler yapıldı. Burada olmaktan çok mutluyuz. Doğa harikası bir yer ve ilk kez gördüm. Emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Nemrut'taki etkinlik, doğa yürüyüşü, kır güreşi, bisiklet tırmanışı, uçurtma ve çocuk oyunlarıyla son buldu.