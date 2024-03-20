Bitlis Eren Üniversitesinde "Kariyer Sürecinde Hedef Belirleme ve Hedefe Giden Yollar" semineri düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bilimleri Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirilen seminere rektör yardımcısı Prof. Dr. Ferit İzci, Genel Sekreter Doç. Dr. Behçet Kocaman, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Koray Köksal, öğrenciler ve akademisyenler katıldı.

Programda konuşan İzci, kariyer hedeflerinin belirlenmesi ve bu hedeflere ulaşmak için gerekli adımların atılması konusunda öğrencilere yol gösterici olmayı amaçladıklarını söyledi.

Seminerin önemine değinen İzci, "Birbirimizden öğrenmek ve geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlemek için bir aradayız." dedi.

Üniversite öğrencileri arasında görülen kariyer kaygılarına değinen psikolog Zeynep Yıldız ise kariyer hedeflerine ulaşma yolunda izlenecek stratejiler üzerine bilgiler vererek, öğrencilere psikolojik açıdan destek olunması gerektiğinin altını çizdi. ???????