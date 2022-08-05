Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun '2022 Ortak İnovasyon Yarışması'nın kazananları açıklandı

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), kadınların ve kız çocuklarının güçlendirilmesi ve eşit fırsatlara sahip olabilmesi için yenilikçi çözümler geliştiren sosyal girişimlere finansman sağlamak amacıyla ilk kez düzenlediği "2022 Ortak İnovasyon Yarışması"nın kazananlarını açıklanırken, Türkiye'den, KızBaşına Platformu da ödüllendirilen organizasyonlardan biri oldu.

UNFPA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, yarışmada 61 ülkeden 300 proje mücadele ederken 10 proje ipi göğüsledi ve her biri 60 bin dolarlık fon desteğine hak kazandı.

UNFPA'in Equalizer Accelerator Fund ile finanse edilen ve Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO), Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) ve Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) iş birliğinde gerçekleşen "2022 Ortak İnovasyon Yarışması" kapsamında, tüm dünyadan, kadınların liderliğindeki 10 farklı organizasyon ödüllendirildi.

Yarışmada kazanan projeler, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, dijital şiddet, aile planlaması, cinsel sağlık ve üreme sağlığı ve gebelik zehirlenmesi gibi konularda kadınlar ve kız çocuklarının hayatını değiştirebilecek önemli yenilikleri içeriyor.

Türkiye'den, KızBaşına Platformu da ödüllendirilen organizasyonlardan biri oldu.

KızBaşına Platformu'nun yarışmayı kazanan inovasyon projesi, toplumsal cinsiyete dayalı şiddete dair farkındalığı ve duyarlılığı geliştirmeye yönelik bir artırılmış gerçeklik deneyimi sunmayı hedefliyor.

Projeyle, kadınların günlük yaşamlarında yaşadıkları tehlikeler, korkular, huzursuzluklar ve çeşitli şiddet türlerinin erkeklere deneyimletilmesi amaçlanıyor.

Yarışmayı kazanan projelere her biri için 60 bin dolar tutarında finansman sağlanacak.

UNFPA İcra Direktörü Dr. Natalia Kanem, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yaratıcı düşünme ve yenilikçi çözümler, dünyanın her yerindeki kadınlar ve kız çocukları için ilerlemeyi hızlandırmanın anahtarı." ifadelerini kullandı.