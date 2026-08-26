Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu: "Gıda fiyatlarında 75 aydır süren artış serisi ağustosta da devam etti"

(ANKARA) - Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'nun araştırma birimi Kamu-Ar'ın ağustos ayı Gıda Fiyatları Endeksi'ne göre, gıda fiyatları aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 56,7 oranında arttı. Gıda fiyatlarındaki aralıksız artış serisinin 75 aya ulaştığını belirten konfederasyon, kamu çalışanlarının alım gücünün Eylül 2021'den bu yana gıda fiyatları karşısında reel olarak yüzde 39 oranında eridiğini açıkladı.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, araştırma birimi Kamu-Ar'ın Türkiye'nin büyük bir bölümünde yaygın şubeleri bulunan zincir marketlerden derlediği ve 64 temel gıda maddesinden oluşan sepeti esas alarak hazırladığı Ağustos 2026 Gıda Fiyatları Endeksi sonuçlarını açıkladı.

Açıklamada, gıda fiyatlarında sebze ve meyve fiyatlarındaki mevsimlik düşüşlere rağmen et, yağ ve işlenmiş gıda fiyatlarındaki artışın etkisiyle yükselişin ağustosta da sürdüğü belirtildi. Haziranda yüzde 1,9, temmuzda yüzde 1,6 oranında artan gıda fiyatlarında ağustos ayında da yüzde 0,5 oranında artış yaşandığı, gıda fiyatlarındaki aralıksız artış serisinin 75 aya yükseldiği bildirildi.

"AÇLIK RİSKİ BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR"

Yüksek enflasyon sürecinin gıda fiyatları aracılığıyla ücretliler, dar gelirliler ve yoksullara çıkardığı faturanın açlık riskini büyüttüğü vurgulanan açıklamada, şöyle denildi:

"Gıda fiyatları, Türkiye'nin, içinde bulunduğu bu enflasyon sarmalına sürüklendiği Eylül 2021'den başlayarak Ağustos 2026'ya kadar yüzde 2 bin 181 oranında arttı. Eylül 2021'de 1000 liraya satın alınan bir gıda sepeti için bu yıl ağustos ayında 22 bin 810 lira ödemek gerekti. Gıda fiyatlarının yüzde 2.181 oranında arttığı Eylül 2021'den bu yana kamu çalışanlarının maaş ve ücretlerinde yaşanan artış ise yüzde bin 292'de kaldı. Diğer bir ifadeyle Eylül 2021'de 1000 lira olan ortalama kamu çalışanı ücreti son zamla birlikte Temmuz 2026 itibarıyla 13 bin 920 liraya çıktı."

"ALIM GÜCÜ REEL OLARAK YÜZDE 39 ERİDİ"

Gıda fiyatları artmayı sürdürürken maaş ve ücretlerin yıl sonuna kadar değişmeyeceğine dikkat çekilen açıklamada, "Gelirlerindeki artış gıda fiyatlarındaki artışı bile karşılamaya yetmeyen ücretlilerin alım gücü gıda fiyatlarına karşı karşısında reel olarak yüzde 39 oranında eridi. Buna göre bir kamu çalışanının 2021 yılında maaşıyla aldığı gıda sepetinin şimdi en fazla yüzde 61'ini alabiliyor" denildi. Açıklamada, tarım sektörünün sorunları ve girdi fiyatlarındaki artış nedeniyle açlık ve yoksulluk riskinin önümüzdeki aylarda da büyüyeceği kaydedildi.

AYLIK FİYAT DEĞİŞİMLERİ

Ağustos ayındaki aylık fiyat değişimlerine ilişkin detayların paylaşıldığı açıklamada, et ve balık grubu harcamalarının yüzde 4,4, margarin ve sıvıyağ harcamalarının yüzde 3,3, işlenmiş gıda fiyatlarının ise yüzde 3,8 oranında arttığı aktarıldı. Ekmek-pirinç-un-bulgur ve bakliyat harcamalarının değişmediği, süt, süt ürünleri ile yumurta grubunda yüzde 1,5, meyvede yüzde 4,7 ve sebze fiyatlarında ortalama yüzde 4,2 oranında gerileme kaydedildiği bildirildi.

8 AYLIK VE YILLIK ARTIŞ ORANLARI

Yılın sekiz aylık döneminde (Ocak-Ağustos) gıda fiyatlarındaki toplam artışın yüzde 37,7 olarak gerçekleştiği ifade edilen açıklamaya göre, bu dönemde ekmek, un, bulgur, makarna fiyatları yüzde 35,1, et-balık fiyatların yüzde 30, süt ve süt ürünleri ile yumurta fiyatları yüzde 28,2, yağ fiyatları yüzde 12,8, meyve fiyatları yüzde 47,3, sebze fiyatları yüzde 90,7, bakliyat fiyatları yüzde 27,8 ve diğer gıda fiyatları yüzde 19,4 oranında yükseldi.

Son bir yıllık dönemde ise gıda fiyatlarındaki artışın yüzde 56,7 olduğu belirtildi. Yıllık bazda ekmek, un, bulgur, makarna fiyatlarının yüzde 47,7, et-balık fiyatlarının yüzde 45,1, süt ve süt ürünleri ile yumurta fiyatlarının yüzde 34,4, yağ fiyatlarının yüzde 30,5, meyve fiyatlarının yüzde 67,4, sebze fiyatlarının yüzde 153,6, bakliyat fiyatlarının yüzde 51,2 ve diğer gıda fiyatlarının yüzde 41,3 oranında zamlandığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca Eylül 2025 - Ağustos 2026 dönemini kapsayan son 12 aylık ortalama gıda fiyatlarının, bir önceki 12 aylık döneme göre yüzde 56,2 oranında yükseldiği bilgisine yer verildi.

Kaynak: ANKA