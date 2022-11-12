Bir kadın evde bıçakla öldürülmüş bulundu Güncel Haberler Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kadın, evde bıçaklanarak öldürülmüş bulundu. Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kadın, evde bıçaklanarak öldürülmüş bulundu. Değirmenönü Mahallesi 2. Damla Sokak'ta bir apartmanın 3. katındaki evde Nazlı Meral'i (36) bıçaklanmış bulan yakınları, durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Meral'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Nöbetçi savcının incelemesinin ardından kadının cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı. Kaynak: AA / Güncel Yıldırım Bursa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bir kadın evde bıçakla öldürülmüş bulundu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.